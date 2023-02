Sanremo 2023, Schillaci: "Con lo screening si può evitare il 40% dei tumori"

Sanremo 2023, Schillaci: "Con lo screening si possono evitare il 40% dei tumori"

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rilancia l'appello alla prevenzione contro i tumori nel suo intervento in collegamento a Unomattina su Rai1. "Prevenire è fondamentale, perché circa il 40% dei tumori possono essere evitati con un corretto stile di vita. Sono venuto a Sanremo - ha spiegato - perché ha un pubblico incredibile e arriva in tutte le famiglie italiane e persone di tutte le età e quindi era giusto lanciare qui un messaggio importante che riguarda la prevenzione oncologica, che rappresenta uno dei punti cardine della mia azione al ministero della Salute. Era proprio bello lanciare questo messaggio davanti a una platea così numerosa. Con Sanremo si arriva in tutte le case, si parla sia ai giovani che agli adulti e alle persone più anziane e quindi è un messaggio trasversale".

Tumori, Schillaci: "Screening disponibile per 3 neoplasie, prevenzione fondamentale"

"Oggi abbiamo a disposizione gratuitamente per tutte le cittadine e i cittadini italiani lo screening di tre tumori e stiamo lavorando per cercare di ampliare le possibilità in questo campo. - ha continuato il ministro - Perché con lo screening si individua prima la malattia, e si può far sì che poi questa malattia venga completamente curata".