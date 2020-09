Scuola e lavoro, Essilor: iniziative per il benessere visivo della famiglia

Con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative, l’obiettivo primario di Essilor Italia è offrire protezione e vantaggi per il benessere visivo dell’intero nucleo familiare, con un’attenzione particolare verso i più piccoli

Il mese di settembre è da sempre tempo di rientri, anche in un anno singolare esenza precedenti come questo. Essilor Italia ha deciso di accompagnare le famiglie durante il back to school e il back to work, in termini di protezione – dalla luce Blu-Viola nociva degli schermi di smartphone, tablet e pc – e supporto per il benessere visivo dell’intero nucleo familiare, in modo particolare verso i componenti più giovani, nella ripresa delle attività quotidiane.

Il ritorno sui banchi di scuola sarà sicuramente diverso dal solito, i mesi di didattica online hanno dato vita aforme di insegnamento e di apprendimento alternative e, di conseguenza, a una nuova gestione degli spazi e delcampo visivo di studenti, insegnanti e genitori. Allo stesso modo, l'intensificarsi della modalità dello smartworking, in numerosi e differenti settori, e l’uso prolungato dei differenti dispositivi digitali ha sicuramentemesso a dura prova i nostri occhi e creato nuove esigenze di benessere visivo.In questo contesto si inserisce il piano back to school/back to work di Essilor Italia che, fino al 30 novembre 2020, offre a tutti i consumatori la Promo Essilor Family con due proposte specifiche: la prima dedicata al benessere visivo di tutta la famiglia e abbinata alla Family Card; la seconda, invece, studiata ad hoc per leesigenze visive di bambini e ragazzi, abbinata alla Junior Card.

È così che Essilor - tramite i Centri Ottici partner - ha deciso di proporre condizioni vantaggiose per laprotezione degli occhi di genitori e figli e promuovere allo stesso tempo il rinnovo dell’equipaggiamento visivoper tutta la famiglia.

La FAMILY CARD, disponibile in esclusiva presso i Centri Specialisti della Visione, viene consegnata a fronte dell’acquisto di una prima coppia di lenti progressive Varilux o monofocali Eyezen con il trattamento antiriflesso Crizal Sapphire+ o anti-appannamento Optifog. È valida 15 giorni dal primo acquisto e dà l’opportunità di richiedere, a un prezzo speciale, una seconda coppia di lenti progressive Varilux o monofocali Essilor per sé o per un altro componente adulto della famiglia e una terza coppia di lenti della gamma Essilor Junior per i più giovani di casa.

La promozione Junior&Teen di Essilor, invece, è la risposta ideale per la correzione e la protezione dalla luceBlu-Viola nociva degli occhi dei più piccoli. La JUNIOR CARD, disponibile presso i Centri Ottici Partner Essilor®,viene consegnata all’acquisto di una prima coppia di lenti della gamma Essilor Junior a un prezzo speciale, chedarà la possibilità di acquistare un altro equipaggiamento Junior&Teen a condizioni vantaggiose entro 15 giorni dal primo acquisto.

L’educazione alla salute degli occhi è di primaria importanza per Essilor che, da sempre, ha a cuore il benessere visivo nella sua interezza e che per questo motivo ha pensato a una protezione degli occhi anche per quei bambini e ragazzi che, pur non dovendo indossare una correzione visiva, trascorrono tante ore davanti ai dispositivi digitali, possibili emettitori di luce Blu-Viola nociva. Un tema estremamente attuale in una societàiper-connessa come la nostra e in cui, ancora di più nell’era post Covid-19, gli schermi fanno ormai parte della vita quotidiana dei più giovani. Con la trasformazione delle abitudini degli adolescenti, è importante salvaguardare la salute dei loro occhi e della loro vista per rimanere così connessi, senza affaticarsi troppo.

A fronte di queste nuove esigenze – fino al 31 Dicembre 2020, sempre presso i Centri Ottici Partner, Essilor propone a un prezzo speciale una lente progettata per preservare il benessere visivo dei bambini e ragazzidavanti agli schermi anche se non necessitano di una correzione visiva. Si tratta della lente Eyeze Boost Plancon lo specifico trattamento Crizal Prevencia che filtra selettivamente la luce Blu-Viola nociva mentre lascia passare quella Blu-Turchese, essenziale per il benessere dell’organismo e il ritmo sonno-veglia.Per maggiori informazioni e approfondimenti su tutte le iniziative Essilor, visitare il sito: https://www.essiloritalia.it/family-card