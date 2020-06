Segreti per svegliarsi subito la mattina e con energia: 5 rimedi efficaci

Sono moltissime le persone che fanno fatica a svegliarsi al mattino. I fortunati che quando si alzo hanno già energia da vendere sono davvero pochi. La sveglia è odiata da persone di tutte le età, in particolare dai più giovani. Esistono però alcuni semplici segreti per svegliarsi la mattina con energia e sconfiggere subito la stanchezza.

La luce del sole per svegliarsi subito: effetto Dracula al contrario

Il primo segreto è quello di spalancare la finestra e far entrare tutta la luce naturale nella stanza. Il sole, oltre a svegliarci, ci rende anche più allegri. La luce, colpendo la retina, innesca la funzione cerebrale che va a sostituire quella del riposo.

Cubetto di cioccolata: il dolce segreto per svegliarsi bene

Il cioccolato svolge una potente azione energizzante. Agisce sia sul cervello, migliorando anche la concentrazione, sia sul fisico.

Caffè per svegliarsi al mattino mentalmente e avere energia per tutta la mattina

Il caffè non è esattamente un segreto. Tutti conoscono gli effetti stimolanti della caffeina. C’è chi proprio non riesce a riprendersi se non beve una tazzina di caffè.

Succo d’arancia o pompelmo a stomaco vuoto

Un bicchiere di succo d’arancia o di pompelmo è in grado di garantire una buon apporto di vitamina C e dona moltissima carica. Fa sentire subito più attivi ed elimina la stanchezza.

Fare movimento quando ci si alza al mattino permette si svegliarsi subito

Fare un po’ di movimento quando ci si sveglia al mattino fa capire al cervello che è ora di ripartire. Sono sufficienti dieci flessioni e dieci addominali per dare il giusto stimolo a mente e fisico. Secondo uno studio condotto nella University of North Carolina, l’esercizio al risveglio dona il doppio di energie del caffè.