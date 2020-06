Su La7: malformazioni fetali, chirurgia robotica e malattie croniche

Malformazioni fetali, chirurgia robotica e malattie croniche: i temi della sesta puntata de “Le Parole della Salute”

Domenica 28 giugno sesto appuntamento alle 11:50 con “Le Parole della Salute”, approfondimento di medicina e salute di La7 realizzato in collaborazione con Teva Italia e Fondazione Italia in Salute e condotto dalla giornalista scientifica Annalisa Manduca.

I tre temi della puntata in onda domenica saranno: le malformazioni fetali, la chirurgia robotica e le malattie croniche.

In ogni gravidanza possono verificarsi delle difficoltà, alcune di queste si rivelano però molto complesse fin da subito. È il caso delle malformazioni fetali.

Gli esperti che interverranno fanno parte dell'equipe di medici dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, Salvatore Garofalo - Chirurgo Pediatra, e Maria Grazia Cortese - Chirurgo pediatra, e dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, Andrea Sciarrone - Resp. Centro Ecografia e DPN, ed Enrico Bertino - Dir. Neonatologia Universitaria.

A seguire, l'approfondimento dedicato a una metodica tecnologicamente avanzata, la chirurgia robotica impiegata nel posizionamento di componenti protesiche.

Alla testimonianza del paziente si unirà quella del Dottor Piergiuseppe Perazzini, Resp. Unità Funzionali Ortopedia e Traumatologia presso la Clinica San Francesco di Verona. L’intervento della Dottoressa Francesca Vargiu, Anestesista Specializzata in Terapia del Dolore, inoltre, spiegherà quanto sia fondamentale aiutare il paziente, nel suo percorso di cura, nel ridurre il dolore per poter affrontare meglio la ripresa post-operatoria e la riabilitazione.

Nella terza parte della puntata si parlerà di malattie croniche e in particolare della Miastenia Gravis. Secondo un rapporto dell’OMS le malattie croniche rappresentano in Europa il 77% del carico di tutte le malattie e possono riguardare e coinvolgere qualunque organo e funzione del nostro corpo, con un impatto non trascurabile nelle vite di chi ne soffre, non solo da un punto di vista personale ma anche lavorativo.

Gli specialisti interpellati per questo approfondimento sono il Dottor Renato Mantegazza - Dir. UOC Neurologia Istituto C. Besta Milano e Presidente AIM, e della Dott.ssa Matilde Leonardi, Neurologo.

Anche in questo appuntamento, l'intervento dell’esperto Walter Ricciardi, Presidente del Comitato Scientifico Fondazione Italia in Salute, concluderà la puntata.

L'appuntamento con “Le Parole della Salute” è su La7, tutte le domeniche dalle ore 11:50 circa, fino alla fine di luglio. Il format è ideato e realizzato da Prodotto, fattori di videoevoluzione - in collaborazione con la divisione brand integration di Cairo Pubblicità – con il supporto di Teva Italia e Fondazione Italia in Salute.