Vaiolo delle scimmie: già 14.000 casi in 70 paesi. Cinque morti in Africa

"Monkeypox": sta diventando la nuova pandemia

"Sul vaiolo delle scimmie (Monkeypox), quest'anno sono stati segnalati all'Oms quasi 14mila casi confermati, provenienti da oltre 70 paesi e territori. Finora sono stati segnalati cinque decessi, tutti in Africa". A fare il punto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"La maggior parte dei casi continua a essere segnalata dall'Europa, principalmente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. Anche se stiamo assistendo a una tendenza al calo in alcuni paesi, altri stanno ancora registrando un aumento e sei paesi hanno segnalato i loro primi casi la scorsa settimana", ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il direttore generale dell'Oms ha fatto sapere che oggi il Comitato di emergenza per i regolamenti sanitari internazionali dell'Oms "si riunirà di nuovo per esaminare gli ultimi dati e per valutare se l'epidemia costituisca un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale".