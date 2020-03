Virus. Per la crisi un aiuto nel consulto in telemedicina con SaluberMD

In questo momento di necessità anche il CIDIMU, gruppo torinese leader nella diagnostica, ha deciso di mettere la sua organizzazione e la sua quarantennale esperienza a disposizione di tutti coloro che necessitano di una consultazione medica specialistica, rendendo gratuita per tutto il periodo della quarantena, la piattaforma SaluberMD.

L’App nasce in Israele ed è stata poi importata negli Stati Uniti. CIDIMU è l’hub per l’Italia e per la lingua Italiana di questa applicazione che permette, tramite videochiamate, un primo contatto con un medico specialista o generalista a cui esporre i propri sintomi in videocall , utilizzando due cardini della visita medica che sono l’anamnesi e l’ispezione. E gratuitamente per questo periodo, almeno per quanto riguarda il costo annuo dell’abbonamento, normalmente di 36 euro.

Senza uscire di casa chiunque potrà accedere, al costo di soli 30 euro, ad una consultazione medica in video con oltre 100 specialisti, previa prenotazione dalle 8.00 alle 20.00.

L’App SaluberMD è scaricabile su qualunque smartphone e disponibile sia per Iphone che per Android.

SaluberMd, l'app per visite mediche in video chiamata

‘Come centro di eccellenza di medicina diagnostica, ci sembrava doveroso fare la nostra parte per dare un’assistenza concreta non solo ai nostri concittadini, ma a tutti coloro che sono a casa e hanno necessità di un consulto” ha affermato il Dr. Ugo Riba, Presidente del Gruppo CIDIMU. “Sono ormai due anni che lavoriamo per rendere SaluberMD ancora più performante, avremmo dovuto lanciare questa nuova versione a maggio, ma abbiamo deciso di anticipare e di proporla oggi per aiutare tutti quelli che possiamo, in questo difficile momento storico nel quale un giusto consiglio può fare la differenza.”

‘Inoltre, con SaluberMD il medico-ha detto Riba-può proporre una terapia con vera e propria “ricetta” valida a tutti gli effetti, e prescrivere esami strumentali Da questa applicazione stiamo sviluppando progetti che hanno come mezzo questa applicazione e come fine una Telemedicina. In altri paesi dell’Unione Europea è molto diffusa e in Francia è arrivata nel settembre 2018’.

Presidente come è nata la realtà di oggi? Quali i progetti per il futuro?

‘Siamo sempre stati un gruppo all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologia. Il passato è legato all’ ecodoppler. Il CIDIMU è nato nel 1982 intorno a quella macchina. Il primo ecodoppler l’ho portato io in Italia proprio in quell’anno ed ero uno dei pochissimi che aveva visto le potenzialità di questa tecnologia per la diagnostica umana. Per la prima volta si potevano ottenere informazioni morfologiche sugli organi, come un’ecografia, ma anche di flusso: velocità, direzione, flusso sanguigno. La chirurgia vascolare e buona parte della chirurgia cardiaca di oggi devono tutto all’ecodoppler. Il nostro presente e anche il futuro è invece legato a due tecnologie: la Tdcs e l’App di SaluberMD. Ci stiamo attualmente concentrando su queste tecnologie perché sono le più funzionali ai nostri progetti. E questo perché i vantaggi che possono portare in termini di efficienza, efficacia e risparmi sono molto significati. E Il futuro ha un altro aspetto, secondo la nostra visione parziale: l’evoluzione della riabilitazione. L’Istituto delle Riabilitazioni è il fiore all’occhiello del Gruppo CIDIMU, e propone una terapia medica senza farmaci che aiuta in maniera straordinaria qualunque individuo a recuperare le sue funzioni stimolandole nei modi più utili possibili per quello che sono le sue necessità. Il futuro va in questa direzione’.