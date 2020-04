Xiomi celebra il World Health Day 2020 con una nuova donazione di mascherine

Oggi è il World Health Day 2020, ricorrenza che cade in un momento nel quale l'intero pianeta vede a rischio la propria salute, a causa della pandemia di Coronavirus.

Xiaomi in questa occasione ha deciso di rinnovare il proprio contributo con una nuova donazione a favore del territorio italiano, ma anche a sostegno dei principali paesi che stanno affrontando con difficoltà questo momento così delicato.

Desiderosi di far sentire la propria vicinanza e di offrire il proprio contributo per contenere le occasioni di contagio legate alla diffusione epidemiologica del virus COVID - 19, Xiaomi e la sua affiliata Xiaomi Foundation, nonché la sua partner Foresight Foundation con sede a Shanghai, donano un nuovo carico di diverse centinaia di migliaia di mascherine e materiale sanitario a livello globale.

Tra i destinatari italiani il Dipartimento della Protezione Civile e alcune strutture sanitarie che stanno fronteggiando in prima linea l’emergenza.



“Il nostro forte senso di responsabilità sociale ci spinge ancora una volta ad offrire il nostro sostegno e ad esprimere la nostra vicinanza a tutti coloro che stanno cercando con tutte le forze di far fronte a questa difficile epidemia. Consapevoli che la salute viene prima di ogni cosa e che l’unione fa la forza, abbiamo deciso di procedere con una nuova donazione nella speranza di poter offrire un contributo concreto” - afferma Shou Zi Chew, CFO and President of International Xiaomi Corporation.

Xiaomi Italia vuole inoltre celebrare questa giornata importante, che cade in un momento molto particolare della vita di tutti gli italiani, con un contributo video realizzato da Vincenzo De Caro, Mi Creator tra i protagonisti di Xiaomi Studios, un progetto globale che ha l’obiettivo di esaltare la propria creatività, grazie all’utilizzo strumenti della tecnologia.



Il video, intitolato “Balconi”, racconta di come gli italiani, in questo momento di difficoltà e di lontananza fisica, riescano ad abbracciarsi e sostenersi, attraverso la musica, cantando tutti insieme dai propri balconi. Non è quindi un caso che sia stato realizzato attraverso le lenti di Mi Note 10, lo smartphone ideato per chi vuole sognare in grande e per chi crede nella bellezza dei dettagli.



“Ci sono appuntamenti ai quali non si può mancare, e non importa se si svolgono tra i balconi dei nostri palazzi. Questa è l’idea alla base del video emozionale che il nostro content creator ha sviluppato per raccontare un momento particolare della nostra vita che stiamo cercando di superare tutti insieme.

Ed è proprio con questo piccolo gesto che vogliamo sensibilizzare nuovamente le persone a stare a casa e con cui vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario e le autorità per il costante e impegnativo lavoro che stanno svolgendo ogni giorno” - ha aggiunto Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.