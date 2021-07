Allerta meteo, crollano temperature in tutta Italia: vento forte e temporali

Piogge e temporali in arrivo al nord, e allerta gialla in 7 regioni. Sono le previsioni meteo per le prossime ore. Nel corso del pomeriggio-sera, l'avvicinamento dalla Francia di una depressione atlantica, causera' infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteo, ad iniziare dai settori alpini occidentali, in estensione, domani, a tutto il nord e su parte del centro Italia, con fenomeni temporaleschi anche intensi.