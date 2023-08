Meteo, allarme. Rischio alluvioni. Pericolo disastri. Le zone colpite

Meteo, piogge fortissime e grandinate



Nelle prime ore di Lunedì il ciclone POPPEA piomberà dal Nord Europa sul mar Ligure e da qui muovendosi verso l’isola d’Elba prenderà forza grazie alla temperatura del mare mai cosi calda dopo aver accumulato calore per tutta l’Estate , paragonabile ad un mare tropicale come il Golfo del Messico od il mar Libico, diventando un Uragano Mediterraneo che in gergo tecnico è chiamato MEDICANE dalla fusione delle due parole Mediterranean Hurricane. Le Energie in gioco saranno così alte che i temporali che si formeranno saranno così forti da scaricare in pochi minuti ingenti quantità di acqua e grandine, saranno dunque veri e propri DOWNBURST. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Allo stato attuale sussiste un rischio alluvionale per alluvioni lampo su Liguria, Basso Piemonte e Lombardia nelle prime ore di Lunedì con altissima probabilità di accadimento prima su zona Rapallo e colline e poi verso Novara e Milano.

In mattinata di Lunedì altri nuclei disastrosi colpiranno il Veneto e poi il Friuli Venezia Giulia.