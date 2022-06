Meteo: 43 gradi! Africa in Italia. Ecco fino a quando. Piogge, c'è una data!

Meteo, temporali e fresco? Una data c'è!



La prossima settimana sarà caratterizzata da un avvio caldo ma anche con locali temporali poi, col passare dei giorni, salirà in cattedra "Scipione", l'anticiclone africano che provocherà l'ennesima ondata rovente (la terza della stagione) con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento.

Tra Lunedì 13 e Martedì 14 - si legge su www.ilmeteo.it - sentiremo già i primi effetti dell'avanzata dell'alta pressione con prevalenza di tempo stabile e soleggiato su buona parte dei settori; tuttavia specie durante le ore pomeridiane non mancheranno alcuni temporali in particolare sulle zone alpine ed in locale sconfinamento fin verso le alte pianure del Nord. Successivamente però a dominare incontrastato la scena sarà il famigerato anticiclone africano "Scipione".

Il tutto è dovuto ad un particolare assetto sinottico (denominato in termine tecnico "blocco a Omega") che andrà a disegnarsi sullo chiacchiere emisferico: in particolare l'approfondimento di un ciclone atlantico sul settore occidentale dell'Europa innescherà di risposta una fiammata di aria bollente verso l'Europa.

Infatti, a causa della circolazione antioraria delle correnti attorno al minimo depressionario, questa enorme macchina atmosferica richiamerà di conseguenza verso il bacino del Mediterraneo una considerevole avvezione di aria molto calda d'estrazione sub-tropicale continentale, proveniente direttamente dagli arroventati deserti del Marocco e dell'Algeria. In una prima fase Scipione punterà la Spagna e la Francia dove porterà immediatamente il suo carico di aria rovente: previsti infatti temperature fino a 40-43°C all'ombra. Poi sarà la volta dell'Italia.

Si tratterà di una fase climatica davvero anomala: pensate, in questo periodo dell'anno (metà di Giugno) le temperature massime medie oscillano in genere sui 25/26°C nelle principali città italiane; se questa tendenza dovesse venir confermata, ci aspettiamo punte massime addirittura fin verso i 35/37°C (e localmente anche superiori) specie nella seconda parte di settimana da Giovedì 16 e per tutto il successivo weekend. Favorite per questo gran caldo saranno le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio e le due Isole Maggiori. Queste condizioni meteo potrebbero accompagnarci almeno fino al 20 di Giugno, in una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben piantata sull'Europa centro-meridionale.

Fino a quando durerà la calura africana? Una possibile svolta potrebbe avvenire, come detto, nell'ultima decade del mese. L'anticiclone rischierà infatti di subire degli attacchi perturbati dal Nord Europa: se ciò dovesse essere confermato potrebbero esserci più occasioni per improvvisi break temporaleschi in grado di riportare le temperature in media col periodo. Al momento, maggiormente esposte parrebbero le aree alpine e le adiacenti pianure e poi parte delle regioni del Centro: visti i contrasti termici e la tanta energia potenziale in gioco, non sono da escludere, come ultimamente spesso accade, temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandinate.