Meteo caldo anomalo. Super anticiclone sull'Italia. Ecco quanto durerà

Meteo caldo anomalo: colpa del super anticiclone dall'Algeria



Nei prossimi giorni l'Italia si troverà immersa in un grosso anticiclone che diventerà sempre più invadente. Attenzione però a due minacciosi vortici che potrebbero influenzare in qualche modo il quadro meteo-climatico di parte dell'Italia nel corso di questa settimana pre-natalizia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Dopo un avvio di settimana sotto il segno dell'alta pressione e del tempo stabile, ecco che da Martedì 19 Dicembre un vortice ciclonico, proveniente dall'Algeria e diretto verso la Libia, potrebbe arrecare lievi disturbi all'estremo Sud, in particolare alla Sicilia, dove non sono del tutto da escludere delle precipitazioni.In seguito, a partire da Mercoledì 20, si prevede un leggero calo della pressione atmosferica che favorirà un aumento della copertura nuvolosa sia al Centro, sia al Nord.

Tuttavia, la nostra attenzione si concentra su quanto previsto nella seconda metà della settimana. Da Giovedì 21 Dicembre una massa d'aria fredda di origine polare proveniente dalla Scandinavia scenderà verso sud, raggiungendo l'Austria. Una volta giunta a ridosso delle Alpi, questa depressione invernale dovrà confrontarsi con due ostacoli: l'arco alpino stesso e un anticiclone molto potente in dominio sull'Italia e sui settori occidentali del Vecchio Continente.Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa sorta di tempesta polare si fermerà proprio sulle Alpi, senza riuscire a valicarle.



Tuttavia, da Venerdì 22 Dicembre essa attiverà, anche a causa di un lieve indebolimento dell'anticiclone, intensi venti dai quadranti settentrionali. Si rafforzerà notevolmente il Maestrale attorno alla Sardegna e sul Mar Tirreno, mentre sulle Alpi di confine si prevedono intense nevicate fino a quote molto basse.Inoltre, il contrasto della tempesta con l'arco alpino potrebbe attivare forti venti di caduta, come il Föhn alpino, sulla Pianura Padana, portando a un significativo seppur temporaneo aumento delle temperature diurne, specialmente tra Piemonte e Lombardia.Per il resto del Paese, non si prevedono cambiamenti significativi. Sarà tuttavia possibile ancora qualche disturbo sull'area del basso Tirreno dove registreremo una maggiore presenza di nubi, seppur in un contesto asciutto.Su questi temi è intervenuto anche Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni, fino a Natale.L’anticiclone appena arrivato e almeno fino a Mercoledì, sarà potentissimo e garantirà un tempo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni. Soltanto sulla Pianura Padana potrebbero formarsi alcune nebbie mattutine (soprattutto Mercoledì) con conseguente ristagno dell’aria e inquinamento della stessa.Questa gigantesca bolla calda al suo interno ha temperature che a 1500 metri di altezza misurano valori superiori alla media di circa 12°C. E’ per questo motivo che nei prossimi giorni farà più caldo in montagna che in pianura. Basti pensare che sulle vallate alpine si potranno toccare, già da oggi, i 16-18°C, così come previsti in Sicilia e Sardegna.

Quindi ci sarà bel tempo per tanti giorni?

Non proprio: il super anticiclone perderà, temporaneamente, un po’ della sua forza tra Giovedì e Venerdì quando la tempesta invernale presente su Scandinavia e Polonia scenderà di latitudine sfiorando l’Italia e nel contempo un vortice africano risalirà verso il Mar Ionio. Queste due situazioni avranno due effetti ben distinti e da non sottovalutare sull’Italia; il primo (la tempesta polare) l’ingresso di venti fortissimi di Maestrale attorno alla Sardegna e sul Mar Tirreno con piogge sulla Calabria (possibili raffiche fino a 100 km/h); il secondo, alcune piogge sui settori ionici.In concomitanza con l’ingresso del Maestrale, i confini alpini vedranno forti nevicate fino a zero metri e la Valpadana invece risentirà del favonio, con annesso aumento termico, anche importante.Ci può dare qualche anticipazione per i giorni clou del Natale?Dopo questa lieve diminuzione di potenza dell’alta pressione, successivamente il super anticiclone tornerà a rinforzarsi regalando la vigilia di Natale, Natale stesso e pure Santo Stefano con il bel tempo e con un clima piacevole di giorno.