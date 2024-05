Meteo, caldo con 40 gradi anche al Nord? Ecco la (clamorosa) risposta

Stiamo raggiungendo il picco del caldo africano sulle nostre regioni meridionali dove sono attese temperature pienamente estive, prossime ai 36-38°C. Nel contempo, il Nord e parte del Centro, sono attanagliati da continui temporali e nubifragi. Di conseguenza, soprattutto sulle regioni settentrionali, i valori termici rimangono ancorati su valori in linea con il periodo e, in qualche caso, anche inferiori.Ma quando arriverà il caldo africano anche sul resto dell'Italia? Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il nostro Paese continua infatti ad essere letteralmente spaccato in due sul fronte meteo-climatico. Una circolazione ciclonica collegata a un profondo vortice sul vicino Atlantico influenza negativamente il quadro atmosferico e climatico al Nord, dove stiamo vivendo una parentesi termica relativamente fresca, seppur con valori tutto sommato in linea con gli standard climatici attesi in questo periodo dell'anno.Discorso diverso invece per le regioni del Sud e su parte del Centro, dove i venti caldi di Scirocco, sempre innescati dalla circolazione ciclonica, stanno alimentando un promontorio di alta pressione di matrice africana, contribuendo così a un contesto termico molto caldo con temperature insolite, già da piena Estate.

Questo scenario di evidente dicotomia tra il Nord e il Sud del Paese è destinato ad attenuarsi nei prossimi giorni e il clima assumerà un aspetto più uniforme. Arriverà, dunque, il grande caldo anche al Nord? Non proprio! Saranno le regioni centro-meridionali a registrare un generale calo termico, mentre quelle settentrionali, nonostante un aumento che sarà dovuto al ritorno di ampie schiarite, non arriveranno certamente a picchi anomali. A conti fatti, il clima risulterà sì caldo su tutto il Paese, ma senza gli eccessi di questi giorni registrati nel Sud, in attesa tra l'altro di nuovi alti e bassi che caratterizzeranno anche gran parte della prossima settimana. In altre parole: niente caldo africano diffuso sull'Italia almeno fino alla conclusione di Maggio.