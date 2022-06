Meteo: freddo, neve, pioggia e temporali. Estate 2022, meteo clamoroso

Meteo estate: freddo e addirittura neve! Sarà vero?



Meteo estate 2022 choc. Tutti si aspettano il caldo africano e temperature record!



Ma secondo alcuni modelli dell'est Europa, non ufficiali, c'è un'ipotesi clamorosa. Questa estate, 2022, potrebbe essere clamorosa, ma non per il caldo!



Possibili continue ondate di aria polare e perturbazioni dall'Atlantico, soprattutto al Nord, con temperature ben al di sotto della media stagionale, freddo, piogge continue (ad esempio su Milano e Torino), temporali e addirittura la neve sotto i 2000 metri!



Sarà davvero così? Staremo a vedere, ma questa estate potrebbe essere da record. E non per il caldo africano!