Meteo fine settimana: da una parte la pioggia e dall'altro un caldo afoso. Domenica crollano le temperature

Meteo fine settimana: pioggia al Nord e gran caldo al Sud. Domenica si registrerà un brusco calo termico

Settembre sarà un mese molto attivo dal punto di vista del meteo. Nei possimi giorni avremo piogge intense e abbondanti da un lato e dall'altro una casa di caldo africano con anche 35°. Nuove precipitazioni colpiranno anche le zone dell'Emilia Romagna già provate dall'alluvione. Questa è l'analisi di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

Nel dettaglio, tutte queste situazioni meteorologiche ovviamente non capiteranno nello stesso posto e nello stesso momento: intanto le piogge intense ed abbondanti sono previste, già dalle prossime ore, sulle Alpi, specie lombarde, e sulla Liguria di Levante. Dal pomeriggio i fenomeni più intensi interesseranno tutte le Alpi, ancora la Liguria di Levante e parte della Pianura Padana, specie a nord del fiume Po.

Una prima fase di caldo simil-africano colpirà invece il Centro-Sud con massime fino a 32°C a Siracusa e Catania, 30°C anche in Puglia, Calabria, Sardegna, 28°C tra Ascoli Piceno, Chieti e Matera con la Capitale che toccherà i 27°C.

Venerdì 27 settembre vedrà l’Italia decisamente spaccata in due: al Nord il maltempo continuerà a colpire soprattutto il Triveneto e la Liguria di Levante, al Sud il termometro raggiungerà la temperatura di 34°C all’ombra, Roma toccherà i 28°C. A Milano e Venezia, invece, le massime non supereranno i 20-22°C. La pioggia del settentrione interesserà poi in giornata anche l’Alta Toscana e l’Umbria, raggiungendo in parte anche la Romagna, nelle zone recentemente interessate da un’estesa alluvione.

Nel weekend vivremo due fasi: la prima fase vedrà un sabato caldissimo al Sud, con veloci rovesci invece al Centro-Nord (ancora possibili purtroppo anche sulla Romagna), la seconda fase tra domenica e lunedì sarà interessata dalla rotazione dei venti da nord. I venti freschi dai quadranti settentrionali faranno calare le temperature su tutta l’Italia, in modo più sensibile al Sud, anche di 10°C.

In sintesi, nei prossimi giorni è prevista una situazione molto movimentata; altre grosse novità arriveranno anche la prossima settimana: si prevede il ritorno di temperature gradevoli e a tratti calde su buona parte dello Stivale, ma si intravede anche l’arrivo di un’altra intensa perturbazione al Nord tra il 3 e il 4 di ottobre. Un bizzarro inizio d’Autunno, ombrelli aperti al Nord, ombrelloni parasole al Sud.

Meteo fine settimana nel dettaglio