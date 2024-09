Meteo weekend, importanti novità. Caldo estivo ma non per tutti. Piogge e fresco: ecco dove

Novità in vista del prossimo weekend. Un'ennesima perturbazione atlantica uscirà dalla trottola ciclonica localizzata sull’Islanda. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE

La trottola islandese è sempre più vivace con l’inizio dell’Autunno, fase che coincide con la transizione tra il dominio anticiclonico estivo e le prime discese di aria polare verso il Mediterraneo: in questo contesto di variabilità climatica, il Ciclone d’Islanda gioca, dunque, un ruolo fondamentale per capire quando pioverà in Italia.

Una prima perturbazione, collegata proprio a questa trottola islandese, sta già attraversando il nostro Paese in queste ore; un secondo fronte colpirà il Nord subito dopo metà settimana e, attenzione, già da Sabato 28 Settembre potremo essere raggiunti da un terzo impulso nord atlantico.

PREVISIONI WEEKEND

Nel dettaglio, Sabato mattina dovrebbero arrivare le prime piogge tra Lombardia e Triveneto, con gli ombrelli aperti anche tra bassa Toscana e Lazio; Sabato pomeriggio il fronte perturbato è previsto su Friuli Venezia Giulia e medio Adriatico con rovesci e temporali sparsi. Un peggioramento da confermare, ma che potrebbe far calare anche le temperature.

I modelli a media-lunga scadenza indicano poi un rapido spostamento della perturbazione verso i Balcani, già dalle prime ore di Domenica 29 Settembre: ciò nonostante, le mappe meteo prevedono ancora accesa instabilità sul settore adriatico e venti più freschi dai quadranti settentrionali su gran parte del Paese.

La novità per il weekend è dunque il passaggio di un'altra perturbazione atlantica: un passaggio che sarà molto veloce, che interesserà in pratica solo il Centro-Nord ma che, di contro, potrebbe portare qualche temporale forte e un moderato calo delle temperature. Le massime sono previste molto calde nella giornata di Sabato (fino a 35°C in Sicilia (!), fino a 27°C a Roma e Napoli e fino a 25°C ad Ancona); al Nord e in Toscana, invece, si attesteranno su valori tipicamente autunnali, intorno ai 20-22°C.

Nella giornata di Domenica scenderanno sotto i 30°C in Sicilia, intorno ai 24°C a Roma e Napoli e verso i 18-19°C ad Ancona e Pescara. A Firenze per tutto il weekend oscilleremo intorno ai 20-22°C, così come a Milano e Bologna.

In sintesi, farà ancora molto caldo al Sud, seppur con un calo diffuso di 4-5°C atteso Domenica, ci sarà una diminuzione al Centro, mentre vivremo un weekend almeno in parte autunnale al Nord con pioggia, sole e temperature nella media del periodo.

Come sempre quando si tratta di una previsione a 5-6 giorni dovremo seguire gli aggiornamenti: la trottola islandese potrà sempre decidere all’ultimo momento di spingere più o meno velocemente la perturbazione verso il nostro Paese, quel che è certo è che ci aspettano delle novità per il secondo weekend d’Autunno.