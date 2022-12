Meteo, gelicidio pericolo: pioggia congela al suolo. E neve in pianura

Meteo gelicidio: Liguria, sull'Appennino, tutto 'glassato' al Passo del Faiallo

Il fenomeno del gelicidio venerdì 9 Dicembre ha toccato alcuni settori dell'appennino ligure nel comprensorio del Passo del Faiallo e Monte Beigua, al confine tra le province di Genova e Savona. La pioggia caduta con temperature fino a -2°C, ha generato, secondo quanto riporta ilmeteo.it, una vera e propria "glassa di ghiaccio" su alberi, cose e sulle strade. Un fenomeno raro in Liguria, ma decisamente suggestivo.

Meteo, cos'è il gelicidio

Si tratta di un fenomeno provocato dalla pioggia o ancor più frequentemente dalla pioviggine, sopraffusa. Con il termine pioggia sopraffusa, intendiamo gocce d'acqua che rimangono allo stato liquido anche a temperatura inferiore allo zero. Affinché ciò accada, è necessario che le gocce d'acqua siano molto piccole, l'acqua contenuta sia pura, ossia priva di sali e ci sia un repentino raffreddamento della colonna d'aria negli strati bassi dell'atmosfera.

Neve a quote basse nel Weekend, poi cadrà fino in pianura nei Prossimi Giorni; le regioni interessate

Arriva la neve. Le previsioni meteo sono chiare. Le Alpi - secondo quanto riporta ilmeteo.it - sono certamente pronte a fare il pieno di neve con accumuli abbondanti (oltre 70 cm in molte località sciistiche piemontesi e lombarde) entro la giornata di Domenica 11: senza dubbio un'ottima notizia per tutti gli amanti degli sport invernali e per la natura in generale.

Attenzione anche alla giornata di Domenica 11 Dicembre, quando un'irruzione di aria fredda in entrata dalla Porta della Bora, favorirà un sensibile calo delle temperature sul Nord Italia, con un ritorno del maltempo su Triveneto e Romagna. Su queste aree, il forte calo delle temperature (anche di 5-6°C in poche ore) potrebbe favorire qualche nevicata coreografica fino a quote prossime le pianure sulla Romagna (quota neve a 200-300m). In caso di rovesci localmente intensi non si esclude pioggia mista a neve fino alle porte di Imola, Faenza, Forlì e Cesena.

Sempre secondo ilmeteo.it, a metà della prossima settimana un nuovo impulso gelido in discesa dal Nord Europa andrà ad interagire con una successiva perturbazione atlantica: sarà verosimilmente un mix esplosivo. E nella prossima settimana crescono "le possibilità per una nevicata piuttosto importante che potrebbe interessare quasi tutta la pianura Padana e le zone collinari del Centro".