Meteo, inverno alla riscossa a fine mese con gelo polare e neve in pianura

Meteo, neve in pianura a fine mese



Ci aspetta un finale di Febbraio da brividi! Gli ultimi aggiornamenti confermano una tendenza meteo tutta da monitorare, con il ritorno di pioggia e neve su molte delle nostre regioni: insomma, ecco servito il colpa di coda dell'Inverno dopo un lungo periodo anticiclonico.

La causa va ricercata alle alte latitudini dove staziona il Vortice Polare che, proprio verso la fine di Febbraio potrebbe letteralmente frantumarsi con importanti ripercussioni fin sulla nostra Penisola. Al momento i principali indici atmosferici propendono per una fase finale dell’Inverno molto dinamica con possenti scambi di circolazione con masse d’aria gelide presenti sull'artico pronte a muoversi verso latitudini più basse e quindi anche verso il Mediterraneo e l’Italia.

Allargando il nostro sguardo all'intero scacchiere emisferico - scrive www.ilmeteo.it - possiamo notare come un'area di bassa pressione, centrata sull'Europa orientale, riuscirà a richiamare una poderosa irruzione di aria fredda di estrazione artica che, a più riprese, punterà il cuore del Vecchio Continente.

Anche l'Italia verrà investita dalle correnti fredde da Nordest con le temperature che crolleranno, scendendo di diversi gradi e portandosi ben al di sotto delle medie climatiche attese in questo periodo.Interazione tra masse d'aria in discesa dalla Russia e ciclone in risalita dal Nord AfricaSuccessivamente, indicativamente da Domenica 26 in avanti, il flusso freddo potrebbe andare ad interagire con un ciclone in risalita dal Nord Africa, dando luogo ad un mix potenzialmente esplosivo sotto il profilo meteo. Al momento, infatti, non è da escludere un peggioramento del tempo, dove le basse temperature potrebbero provocare nevicate fin quasi in pianura specie su Veneto ed Emilia Romagna.

Vista la distanza temporale, ancora troppo elevata, non possiamo naturalmente scendere nei dettagli, ma ciò premesso possiamo comunque affermare che ci aspetta con tutta probabilità una fase molto dinamica e sicuramente più fredda. Ne riparleremo nei nostri prossimi aggiornamenti.