Meteo, ciclone verso l'Italia. Allarme piogge e neve a bassa quota

Meteo, da lunedì ciclone sull'Italia



Ora sembra estate, ma qualcosa sta per cambiare. Attenzione, vediamo le ultime de www.ilmeteo.it.

L'Italia sta per essere minacciata da un vortice ciclonico (ciclone mediterraneo) che verosimilmente impatterà sul nostro Paese in avvio della prossima settimana e che potrebbe avere anche effetti importanti su molte delle nostre regioni.

Occhi puntati, in particolare, da Lunedì 10 Ottobre quando una poderosa depressione sospinta da masse d'aria di origine polare-marittima provocherà un drastico cambiamento delle condizioni meteo. Attenzione perché le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano andranno ad alimentare un Ciclone Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento.Il vortice verrà poi di fatto bloccato dall'alta pressione sia ad est, sia a nord, rimanendo così sostanzialmente intrappolato, stazionario e attivo per diverso tempo sulle medesime zone.Il pericolo più grosso con questo tipo di configurazioni riguarda proprio la stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere tante ore, o addirittura giorni, sulle stesse zone, provocando nei casi più estremi delle alluvioni lampo.



Inoltre, a causa del movimento antiorario delle correnti, il vortice richiamerà a sé aria molto calda dai quadranti meridionali che, dopo aver attraversato il mare e caricatasi di umidità, fornirà un surplus di carburante (energia potenziale) per eventi meteo estremi. Non sono dunque da escludere precipitazioni anche molto abbondanti, in qualche caso a carattere temporalesco, dapprima sulle due Isole Maggiori, poi a seguire verso tutte le regioni tirreniche. Attenzione perché localmente potrebbero anche cadere fino ad oltre 100/200 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, ovvero l'equivalente delle precipitazioni attese in tutto il mese.Il peggioramento investirà poi, da Martedì 11, anche il Nord Est dove, oltre a piogge battenti e temporali potrebbe tornare anche il fenomeno dell'acqua alta nella laguna di Venezia a causa degli intensi venti di Scirocco.

Oltre che una pesante ondata di maltempo, ci aspettiamo anche un drastico calo delle temperature che si porteranno sotto le medie climatiche di riferimento, soprattutto al Centro-Nord. Questo favorirà il ritorno della neve sulle nostre montagne, in particolare sulle Dolomiti, con fiocchi a partire dai 1800/2000 metri di quota.