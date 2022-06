Meteo, luglio devastante. Il peggio deve ancora arrivare. Previsioni da paura

Meteo, luglio caldissimo. Ancora ripetute e continue ondate di aria africana



Fa caldo. Caldissimo. E a luglio andrà anche peggio. Ilmeteo.it ha pubblicato le mappe con le ultime tendenze per l'ormai imminente mese chiave dell'estate che mostrano uno scenario ancora più preoccupante sotto il profilo meteo.

Ma andiamo con ordine. La novità più interessante che emerge dall'aggiornamento riguarda senza dubbio il campo delle temperature, previste ancora una volta ben oltre le medie climatiche. La causa va ricercata nella particolare condizioni sinottica che da tempo domina la scena sul bacino del Mediterraneo: nei primi giorni di luglio infatti a dettar legge sull'Italia sarà ancora, con tutta probabilità, un vasto campo di alta pressione di origine africana. Come mostra la mappa allegata, pare che dovremo fare i conti con temperature senza precedenti sia per durata che per intensità provocate da un promontorio anticiclonico che dal Nord Africa si allungherà fino alla Russia con isoterme fino 30°C a 850 hPa (circa 1500 metri d'altezza) proprio sul nostro Paese.

Si tratta di valori estremi: nella pratica questo si traduce in ripetute ondate di calore in arrivo dal cuore dell'Africa (Deserto del Sahara), con punte massime pronte a schizzare ben oltre i 35°C (localmente oltre i 40°C), soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro. Insomma, alcuni record della famigerata estate del 2003 potrebbero addirittura cadere se questo trend dovesse venir confermato.

Il mese di luglio dovrebbe dunque confermare questo trend climatico, con continue vampate di aria calda dall'Africa. A complicare ulteriormente il quadro non possiamo non citare la persistente assenza di piogge con il conseguente problema legato alla siccità: a scala nazionale si registra infatti uno scarto negativo pari al 50%: manca cioè la metà delle precipitazioni che sarebbero dovute cadere negli ultimi 6 mesi.