Meteo, neve a quote basse. Cambia tutto, non era previsto, impressionante

Meteo, neve sulle montagne



Torna la neve sulle nostre montagne! Il maltempo sta per fare la sua ricomparsa sull'Italia e oltre ad essere attesa la pioggia, stavolta arriverà anche la neve, localmente pure copiosa; gli ultimi aggiornamenti hanno appena confermato tutto con l'aggiunta che la dama bianca potrebbe scendere più in basso rispetto a quanto previsto solo fino a 24 ore fa.

Analizzando il quadro sinottico europeo possiamo vedere come già dalle prossime ore le condizioni meteo sono previste in peggioramento a causa dell'ingresso di correnti via via più fredde e instabili di origine Polare.

Oltre alle piogge, scrive www.ilmeteo.it, grazie a un cospicuo calo delle temperature, tornerà anche la neve in montagna, soprattutto sulle Alpi.Un ulteriore impulso freddo, in arrivo durante la prossima notte, farà crollare lo zero termico e di conseguenza le nevicate si spingeranno più in basso di quanto preventivato solo pochi giorni fa.Come mostra in maniera chiara la nostra cartina qui sotto, nel corso di Venerdì 4 i fiocchi bianchi si faranno vedere fin verso i 900/1000 metri di quota, localmente anche a quote inferiori, specie su Valle d'Aosta, Lombardia (Valtellina, Val Chiavenna, Val Camonica), Alto Adige (Val Venosta, Val d'Isarco e Val Pusteria) e Dolomiti bellunesi.Il colore viola indica la possibilità di accumuli intorno ai 10/15 cm entro la fine dell'evento. Sopra i 2000 metri di quota la neve scenderà davvero copiosamente, come non si vedeva da tanto tempo, con accumuli che potrebbero risultare anche superiori al mezzo metro. Località come Breuil Cervinia (AO), Livigno (SO), San Candido (BZ) e Cortina d'Ampezzo (BL) sono pronte a tingersi di bianco dopo un lungo periodo siccitoso e caldo. Le nevicate attese nel corso di Venerdì 4 Novembre

Col passare delle ore l'aria fredda dai quadranti settentrionali raggiungerà anche il resto dell'Italia, favorendo l'abbassamento della temperatura e dunque della quota delle nevicate anche sull' Appenino centro-settentrionale. In particolare sulle montagne di Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio i fiocchi di neve si faranno vedere fin verso i 1800/1900 metri.

Ultime precipitazioni nevose attese nelle prime ore di Sabato 5 con fiocchi fino a 8/900 metri di quota lungo le vallate dei confini alpini dell'Alto Adige.