Meteo, neve in pianura! Tutto confermato. Anzi, ne arriverà più del previsto

Meteo, previsioni gelide con freddo e neve



La neve è già tornata sulle nostre montagne, ma nei prossimi giorni scenderà a quote sempre più basse e oggi vogliamo spiegarvi il motivo per cui stavolta può davvero arrivare fino in pianura.Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, un fronte freddo impatterà sull'Italia, provocando nuove nevicate con fiocchi stavolta fino al piano.

Dicembre - si legge su www.ilmeteo.it - è iniziato con una bianca sorpresa dal chiaro sapore invernale: la neve è già tornata scendere a quote molto basse sui settori nord-occidentali del Paese, ma anche sul resto delle Alpi, seppur un po' più in alto.

Quanto avvenuto negli ultimi giorni è stato solo un antipasto di quanto potrebbe accadere nella seconda metà della settimana che peraltro coinciderà con il lungo Ponte dell'Immacolata. Occhi puntati in particolare da Giovedì 8 Dicembre quando una perturbazione atlantica, alimentata da aria polare-marittima, investirà la Francia, per poi fare il suo ingresso sul Mar Mediterraneo, attraverso la Porta del Rodano. Successivamente, sul Mar Ligure si attiverà un vortice ciclonico in grado di determinare una fase di maltempo piuttosto marcato al Centro-Nord.

Viste le temperature già piuttosto basse e l'intensità delle precipitazioni la neve potrebbe arrivare stavolta fino in pianura, specie sul Piemonte (maggiormente a rischio cuneese, torinese, astigiano, Langhe e alessandrino), ma anche sulla Lombardia (possibili fiocchi tra pomeriggio e sera a Varese, Pavia e Bergamo) e sull'Emilia occidentale.In termine tecnico queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate "nevicate da rovesciamento" (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del freddo e della neve, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di grosse dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità proprio a causa della forte intensità delle precipitazioni che provoca spesso accumuli rapidi.



Nevicate attese nella giornata di Giovedì 8 Dicembre, in neretto la quota dei fiocchiL'arco alpino è pronto a fare il pieno di neve con accumuli abbondanti (oltre 70 cm in molte località sciistiche piemontesi e lombarde) entro la giornata di Domenica 11: un'ottima notizia per tutti gli amanti degli sport invernali e per la natura in generale.