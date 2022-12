Meteo, gelo dalla Russia dopo Natale. Neve in Puglie e sulle coste adriatiche

Meteo, neve al CentroSud fin sulle coste



Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato la possibilità di un'ondata di gelo per il periodo compreso tra Natale e San Silvestro/Capodanno.

Per capire cosa succederà nella parte finale del 2022 dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all'intero emisfero. Ebbene, scrive www.ilmeteo.it, quello che emerge è che alle latitudini artiche, tra la Scandinavia e la Russia si è formato un imponente "lago gelido", ricolmo di aria artica (freddissima) un vero e proprio serbatoio del freddo che potrebbe scivolare verso l'Europa, dando così il via a ondate di gelo che, a più riprese, potrebbero arrivare ad investire anche il nostro Paese.



Masse d'aria molto fredde in discesa dalla Russia verso l'ItaliaAl momento, vista la distanza temporale ancora elevata, si tratta solamente di un'ipotesi e come tale va considerata, ma ciò premesso, ormai da qualche giorno i principali modelli internazionali a lungo termine propendono per questo tipo di configurazione.

Da valutare poi la possibile interazione tra il freddo gelido da est e il possibile arrivo di depressioni in discesa dal Nord Europa/Atlantico che potrebbe dar vita ad un periodo piuttosto instabile. Se non possiamo ancora scendere nei dettagli, possiamo certamente affermare che ci aspetta, con tutta probabilità, una fase molto dinamica e fredda, con il rischio di nevicate fino in pianura e sulle coste qualora si formassero dei minimi depressionari sul mar Mediterraneo.