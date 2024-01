Meteo, neve in pianura. C'è la data. Svolta fredda dal Polo. Dove e quando

Dopo questa fase mite che sarà dominata dall'anticiclone Zeus, l'Inverno tornerà a ruggire! Gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, iniziano a fiutare una svolta a scala emisferica con il possibile ritorno di freddo e precipitazioni anche sull'Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L'ipotesi al momento più plausibile è che un flusso di aria polare possa scendere di latitudine entro la prima decade di Febbraio (dall' 8-9 in avanti) investendo dapprima il centro Europa, per poi puntare dritto verso il bacino del Mediterraneo. Attenzione, non si tratterebbe di nulla di così eccezionale: dal punto di vista climatico e statistico la seconda parte di stagione risulta spesso ricca di soprese a causa di imponenti scambi meridiani (dal Polo Nord verso il bacino del Mediterraneo) in grado di destabilizzare l'atmosfera.



Da valutare poi se si formeranno dei minimi depressionari in grado di innescare precipitazioni, pioggia e neve, a partire dalle regioni centro settentrionali; per il momento limitiamoci ad inquadrare una svolta dopo il mite anticiclone.Va ricordato, infatti, che trattandosi di previsioni a lungo termine, quella che vi proponiamo è solamente una visione generale sul tempo atteso e non una previsione dettagliata per la singola località o utile per pianificare la propria vita privata.