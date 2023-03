Meteo, neve in pianura con gelo polare dopo metà marzo. Fino a meno 30 gradi!

Temperature fino a meno 30 gradi



La mappa qui sopra è eloquente e allo stesso tempo spaventosa. Essa mostra le temperature, a circa 1500 metri di altezza, attese in Europa nelle prossime ore. Il colore azzurro indica valori sotto lo zero compresi tra -1°C e -8°C, il blu scuro valori di circa -10°C e il viola temperature addirittura inferiori ai -20/-30°C!Ciò significa che in pianura si misurano valori intorno allo zero o anche leggermente inferiori (le T° calano mediamente di circa 1°C ogni 6/700 metri).Il gran freddo ha portato anche la neve fin sulle coste dell'Inghilterra, come nel Kent, fiocchi anche a Londra. Gelo anche nei Paesi Bassi, in Belgio, sulla Germania settentrionale (anche qui con tantissima neve in pianura), in Danimarca e in Scandinavia.Sui settori più meridionali del Vecchio Continente, invece, il colore è diffusamente sul verde, ovvero si registrano temperature sopra lo zero.

Dunque mezza Europa è al gelo. Ma qual è il motivo? E questo freddo è destinato a raggiungere anche l'Italia?

Per capire meglio cosa sta succedendo dobbiamo analizzare la situazione barica (atmosferica) prevista per domani.Il grande freddo artico si sposta sempre più verso latitudini settentrionali e interessa ora il Regno Unito settentrionale, l'alta Germania, la Polonia, la Danimarca e la Scandinavia, altrove il clima è più mite grazie alla correnti oceaniche. In questo contesto un ciclone collocato nei pressi del Regno Unito porta maltempo su Gran Bretagna, Penisola Iberica, Francia, Paesi Bassi, Germania anche con nevicate fino in pianura su Scozia, Galles, alta Germania. Sul resto del continente il tempo è più stabile e, come detto, le temperature sono tipicamente primaverili.Ma da cosa dipende?Una sola parola: stratwarming. Ne avevamo parlato approfonditamente nei giorni scorsi e ora quanto previsto si sta verificando. Nulla di straordinario, dunque, piuttosto la domanda è questa: tale situazione avrà effetti anche in Italia?Ebbene, attualmente il nostro Paese è interessato da un flusso oceanico che richiama venti di Libeccio, più miti e forieri solamente di qualche precipitazione che interesserà principalmente le zone centrali tirreniche.Non si intravedono grossi cambiamenti per i prossimi 6/7 giorni, salvo per il passaggio di veloci perturbazioni. Solamente da metà mese qualcosa potrebbe cambiare, in direzione di un clima più freddo, ma la distanza temporale ci costringe a rimanere molto cauti su questa ipotesi che pure qualche importante centro di calcolo intravede.