Meteo, neve a Milano e in pianura al Nord. Ecco quando. Ribaltone meteo

Meteo, neve in pianura (Torino e Milano) la prossima settimana. L'ipotesi



Svolta meteo dal prossimo weekend, addio all'alta pressione di matrice africana, che ha portato a temperature record, e ingresso di una perturbazione fredda dal Nord-Europa.

In attesa dell'arrivo del grande gelo, intorno al 20 gennaio, martedì 17 - ma servono conferme definitive - non sono escluse nevicate fino in pianura sul Piemonte (Torino inclusa) e l'ovest della Lombardia (fino alle porte di Milano) oltre all'entroterra ligure. Poi neve a quote collinari anche al Centro, Toscana soprattutto intorno ai 600-700 metri.

Forse ci siamo, forse (finalmente) l'inverno ha deciso di fare sul serio!