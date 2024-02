Meteo neve, quasi un metro in tre giorni. Ecco dove esattamente

Forte ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, oltre a piogge e temporali sono attese nevicate abbondanti sulle nostre montagne, in 3 giorni ne cadrà addirittura quasi un metro di accumulo! Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Occhi puntati già nei prossimi giorni: da Giovedì 22 Febbraio in avanti, prenderà il via una fase di maltempo innescata da un ciclone sospinto da aria di origine polare: sono previste nevicate intense dapprima su Piemonte, Valle d’Aosta, Valchiavenna, Valtellina, Alpi Orobie con fiocchi a partire dai 1200/1300 metri di quota, in estensione poi a Trentino Alto Adige, Cadore e Friuli Venezia Giulia.

Le fase clou del maltempo è attesa nel corso di Venerdì 23 e Sabato 24 quando i fiocchi di neve si spingeranno fin verso i 500/600 metri specie sulle Alpi centro-orientali: entro la fine dell'evento sulle nostre montagne ci aspettiamo quasi 1 metro di neve fresca sopra i 2000 metri. Per questo motivo raccomandiamo come sempre di consultare il bollettino valanghe cliccando QUI; dopo le abbondanti nevicate infatti il rischio sarà molto elevato a causa del manto inconsistente e della quantità di neve caduta in pochissimo tempo.

Sono tante le località pronte a fare il pieno: a Sestriere (TO) attesi circa 20 cm, a Madesimo (SO) circa 70/80 cm, Madonna di Campiglio (TN) oltre 50 cm, a Dobbiaco (BZ) almeno 20/30 cm. Sull'Appennino centro-settentrionale, a causa dei venti più miti da Sud, la dama bianca si farà vedere solamente sopra i 1200/1400 metri, imbiancando le principali vette di Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Abruzzo.