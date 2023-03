Meteo Pasqua, 30 gradi come in estate. Ipotesi davvero davvero clamorosa

Meteo, Pasqua stile estate con 30 gradi



Meteo, Pasqua 2023 come non l'avete mai vista! Quest'anno la festività cadrà abbastanza tardi (Domenica 9 Aprile) e con le ultime proiezioni sul lungo periodo sta prendendo piede un'ipotesi (clamorosa) da non sottovalutare.

Va subito premesso - scrive www.ilmeteo.it - che ci troviamo a una distanza temporale molto elevata e che dunque, per forza di cose, dobbiamo affidarci alle mappe stagionali. Inoltre, bisogna ricordare che le proiezioni sul lungo periodo servono solamente a fornire un'idea generale e sommaria in merito a precipitazioni e temperature su vasta scala e non vanno dunque intese come le classiche previsioni del tempo, utili per pianificare eventi della propria vita quotidiana.Detto questo, proprio tra la fine di Marzo e l'inizio di Aprile il nostro Paese si trova spesso nel mezzo del campo di battaglia tra vortici ciclonici, ricolmi di aria fresca e instabile alternati a periodi più stabili e soleggiati.

In termine tecnico queste immense manovre atmosferiche vengono definite "scambi meridiani": l'aria fredda scende verso le medie latitudini dal Polo Nord, raffreddandole, mentre l'aria calda subtropicale africana sale verso l'Europa.Come possiamo vedere dalla mappa che vi proponiamo qui sotto, relativa proprio alle proiezioni per l'avvio di Aprile, l'Italia, e specialmente il Centro-Nord, rischia di trovarsi in una sorta di "zona di convergenza" in cui interagiscono queste importanti figure meteorologiche.