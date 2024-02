Meteo settimana prossima: carico abbondante di neve, altro che primavera

E' tornato il maltempo sul nostro Paese e come se non bastasse il Venerdì Nero il Weekend molto instabile che ci attendeno, anche la settimana prossima non promette nulla di buono: secondo l'ultimo aggiornamento c'è il rischio di un severo maltempo con l'Italia che potrebbe finire in una pericolosa spirale di piogge, temporali e neve. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Già da Lunedì 26 Febbraio arriverà un nuovo vortice ciclonico che avrà conseguenze notevoli soprattutto al Nord, in Toscana e poi giù verso Sardegna, Umbria e Lazio. Ma è finita qui perché oltre alla pioggia, su Alpi e Appennini si attende un'altra bella spolverata di neve, mentre le regioni centrali adriatiche faranno i conti con rovesci più a singhiozzo. Solamente il Sud si salverà dalle grandi piogge, anche se i cieli saranno tutt'altro che limpidi. Anche freddo oltre alla pioggia? No, le temperature non subiranno grosse variazioni, se non per fisiologici abbassamenti causati dalle precipitazioni.



Martedì 27 Febbraio la musica non cambierà di molto: il vortice continuerà infatti a farci compagnia, provocando piogge anche battenti al Centro-Nord, mentre si riuscirà ad intravedere il sole al Sud, dove il clima risulterà prettamente primaverile. Se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso: da Mercoledì 28 Febbraio il vortice ciclonico tenderà ulteriormente ad approfondirsi collocando il suo centro motore tra la Sardegna e il Mar Tirreno. Il tutto si tradurrà in un tempo molto instabile con rischio di pioggia un po' ovunque e con il persistere di nevicate sui rilievi.Se le previsioni dovessero essere confermate questo vortice ciclonico potrebbe mantenersi attivo addirittura per tutta la settimana, tenendo l'Italia in una morsa di instabilità meteorologica da nord a sud.