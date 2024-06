Meteo weekend, caldo in aumento ma non mancheranno le piogge

Dal prossimo weekend tornerà ad avanzare l'alta pressione. Tra Sabato 15 e Domenica 16 Giugno spazio dunque a tanto sole e a temperature via via più calde; attenzione però, qualche acquazzone pomeridiano non mancherà. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Proprio in concomitanza con il prossimo fine settimana ci aspettiamo una nuova e più generalizzata avanzata dell'anticiclone di origine africana la quale, oltre ad una maggiore stabilità atmosferica provocherà anche un sensibile aumento delle temperature.

Già da Sabato 15 Giugno ci aspettiamo una giornata pienamente estiva su tutta l'Italia dopo un lungo periodo caratterizzato da frequenti precipitazioni; insomma, fino a questo momento non abbiamo ancora avuto un lungo periodo soleggiato da Nord a Sud e l'ombrello è stato spesso il nostro compagno anche i durante i weekend.

Discorso simile anche per Domenica 16 Giugno quando l'alta pressione guadagnerà ulteriormente forza, distendendosi sul bacino del Mediterraneo e regalando una bella giornata di sole a buona parte delle nostre regioni. Non solo tanto sole. Anche le temperature saliranno ben oltre i 30/32°C, in particolare su Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Da segnalare, tuttavia, il rischio di qualche isolato acquazzone sull'arco alpino durante le ore pomeridiane. Si tratterà dei classici rovesci estivi che durano al massimo 1 ora, quindi non in grado di rovinare l'intera giornata; passata la pioggia, dunque, spazio subito al il sole che torna a splendere.