Meteo weekend, sabato con il sole per tutti. Ma da domenica le piogge...

Weekend della Festa della Repubblica: sono arrivate le previsioni meteo per Sabato 1 e Domenica 2 Giugno. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Si conferma l'estremo dinamismo sul fronte meteorologico che ci accompagna ormai da diverse settimane con continui cambi del tempo tra acquazzoni e primi caldi di stampo estivo, specie su alcune regioni. Ebbene, partiamo con la nostra analisi dalla giornata di Sabato 1 Giugno quando ci aspettiamo una prevalenza di sole su molte delle nostre regioni, salvo per qualche rovescio sulle zone montuose alpine (in locale estensione alle vicine pianure). Anche le temperature sono previste in aumento rispetto agli ultimi giorni grazie a una timida pulsazione di un promontorio del più vasto anticiclone africano.

Non fatevi illudere però, perché già tra la successiva notte e le prime ore di Domenica 2 Giugno l'ennesimo fronte temporalesco piomberà sul nostro Paese dando il via ad una fase di intenso maltempo. Maggiormente a rischio con questo tipo di dinamica saranno le regioni del Centro-Nord dove non escludiamo il rischio di forti temporali accompagnati localmente anche dalla grandine a causa della tanta energia potenziale in gioco e dei contrasti tra masse d'aria completamente diverse. Massima attenzione in particolare su Lombardia, Veneto, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna dove sono attese i fenomeni più forti.Zone a rischio temporali nel corso di Domenica 2 Giugno

Al Sud e sulle due Isole Maggiori, invece, grazie allo scudo protettivo offerto dall'anticiclone, ci aspettiamo una giornata festiva all'insegna del sole con un deciso aumento delle temperature: sono previste punte massime fin verso i 28-30°C su Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.