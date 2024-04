Meteo weekend, scoppia l'estate. Caldo oltre i trenta gradi. Non solo al Sud

Sabato 13 e Domenica 14 saranno due giornate pienamente estive. E' questa la conferma appena arrivata dagli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo. Insomma, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il mese di Aprile si vestirà da Giugno, la Primavera da Estate. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il passaggio di un fronte temporalesco che in queste ore sta provocando delle piogge soprattutto al Nord, nonché un repentino calo delle temperature, sarà piuttosto rapido e infatti il quadro meteorologico è destinato a cambiare nuovamente già nella seconda parte della settimana grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sub-tropicale che si farà strada dal Marocco verso il bacino del Mediterraneo centro-occidentale.

Questo avanzamento dell'alta pressione avrà conseguenze poi soprattutto nel corso del prossimo weekend.

Già nel corso di Sabato 13 Aprile ci aspettiamo sole dominante e temperature in aumento, da Nord a Sud: sono previste punte massime oltre i 24-25°C durante le ore più calde, specie al Centro-Sud e sulle pianure settentrionali.

Poche novità poi per la giornata di Domenica 14 Aprile con l'anticiclone africano che sarà sempre grande protagonista sul nostro Paese: oltre alla tanta stabilità atmosferica esso garantirà pure un clima molto caldo con valori più tipici di Giugno che di Aprile: in città come Bologna, Firenze, Roma e Napoli si potranno sfiorare i 27-29°C grazie alle correnti calde portate dall'alta pressione. Possibili addirittura picchi oltre i 30°C nelle vallate dell'Alto Adige (sotto i 300 metri di quota), in Romagna, in Puglia e sulle due Isole Maggiori.