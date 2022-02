Previsioni meteo neve Trentino: che tempo farà sulle piste

Previsioni meteo neve Trentino: scopri che tempo farà sulle piste delle principali località sciistiche della Regione (Andalo, Madonna di Campiglio e Folgaria)

Il Trentino Alto Adige è tra le mete turistiche più ambite dagli italiani per la settimana bianca. La Regione è ricca di località bellissime dal punto di vista naturalistico e degli impianti sciistici. Sono già centinaia di migliaia i turisti da tutto il Paese che intendono visitare il Trentino in questi giorni per una divertente giornata sulla neve in famiglia o con gli amici. Prima di partire per un lungo viaggio è sempre una buona cosa controllare le previsioni meteo neve per evitare di perdere inutilmente giorni di ferie.

Previsioni meteo neve Trentino: che tempo farà in settimana

Le previsioni meteo per quanto riguarda il Trentino Alto Adige ci dicono che la giornata di oggi sarà per lo più molto soleggiata con forti venti settentrionali in montagna soprattutto al mattino che nel corso della giornata andranno ad attenuarsi. Stando alle previsioni meteo neve il sole brillerà anche domani ma ci saranno comunque nubi ad alta quota a tretti anche estese. Venerdì sarà invece una giornata nuvolosa con deboli precipitazioni di carattere nevoso oltre i 900 metri tra il pomeriggio e la sera. Sabato sarà parzialmente soleggiato e ventoso mentre domenica il cielo sarà per lo più terso. Di seguito potete trovare le previsioni meteo neve Trentino per: