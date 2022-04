A Fa' la cosa giusta! il laboratorio-show "Come parla il perfetto dittatore"

A Fa' la cosa giusta! il laboratorio-spettacolo "come parla il perfetto dittatore"

Molti despoti hanno goduto del consenso del popolo e sono stati sinceramente ammirati, oltre che ampiamente votati. Quale segreto nasconde la loro retorica? Quali sono gli ingredienti che non solo hanno fatto in modo che venissero presi sul serio, ma che sono riusciti a infiammare le folle, facendole sentire finalmente comprese, rassicurate e rappresentate dall’uomo forte al comando? E, infine, come possiamo riconoscere questi elementi per attivare il “dittatore-detector”, quel sesto senso che ci permette di individuare le velleità dittatoriali di un politico dal suo linguaggio? È il tema del laboratorio-spettacolo proposto da Per La Retorica, che si terrà a Milano al festival Fa’ la cosa giusta! il 30 aprile 2022 alle 15 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria).

Evento condotto da Flavia Trupia

L’evento è condotto da Flavia Trupia, amministratore di Per La Retorica, con l’attore e regista Enrico Roccaforte. L’obiettivo è somministrare il “reto-vaccino”: il vaccino della conoscenza della retorica, che permette di non farsi abbindolare dall’arte del dire, un formidabile strumento di persuasione. Nel bene e nel male.

Le strategie retoriche e le fallacie dei despoti per conquistare il consenso

Nel corso del laboratorio-spettacolo Flavia Trupia illustrerà le strategie retoriche e le fallacie utilizzate dai despoti per conquistare il consenso, prendendo spunto da stralci dei loro discorsi, interpretati da Enrico Roccaforte. Hitler, Mussolini, Stalin, Khomeini, Mao Zedong, Al Baghdadi, Kim Jong-un fino ad arrivare alla dichiarazione di guerra di Putin. Poi il pubblico sarà coinvolto nella scrittura del discorso del perfetto dittatore di uno stato immaginario che metta in campo tutte le malìe prese in considerazione. Il discorso sarà recitato da Enrico Roccaforte.

Un incontro che approfondisce il tema della retorica e la sua doppia natura: può far volare le idee e cambiare il mondo, come nel discorso I have a dream di Martin Luther King, o può manipolare, imbrogliare, annacquare, portare a compiere azioni sbagliate. Sarebbe folle negarlo, ma è altrettanto folle non studiarne gli espedienti, come incredibilmente avviene in Italia. Se la retorica la conosci, non la eviti. Ne individui le strategie e, quando serve, ti difendi.

Sabato 30 aprile, ore 15

Fa la cosa giusta

Fiera Milanocity, Padiglioni 3 e 4 - Viale Scarampo, ang Via Colleoni, Gate 4, Milano

Registrazione obbligatoria al laboratorio-spettacolo

https://www.falacosagiusta.org/ingressi/

Informazioni: 335 5803574

