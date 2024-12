A Milano prezzi delle case cresciuti del 36% negli ultimi cinque anni

"I prezzi degli immobili residenziali sono cresciuti a Milano del 36% negli ultimi 5 anni, pari ad un aumento di 1.400 euro a metro quadrato". Lo ha detto Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it, presentando un Focus sul mercato immobiliare milanese assieme ad Aspesi - Unione immobiliare. "I 5.000 euro a metro quadrato medi di Milano variano dagli immobili del centro, stabilmente sopra i 10mila euro a metro quadrato in media, fino ai 2.885 euro a metro quadro di Bisceglie" ha spiegato, aggiungendo che se nel 2019 "la prima ricerca sul portale Immobiliare.it era 'bilocale in vendita', oggi è 'bilocale in affitto' perché il bilocale in vendita non ce lo si può permettere". Di conseguenza, il prezzo medio d'affitto è esploso "e, visto che il trend dell'affitto precede la vendita, la stima nostra è che i prezzi di vendita continueranno a salire".

