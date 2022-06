A2A, perfezionata l'acquisizione di portafogli eolici e fotovoltaici da Ardian

Si è perfezionata oggi l’acquisizione da parte di A2A dei portafogli eolici e fotovoltaici di Ardian secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti ed annunciati il 22 gennaio 2022. In particolare, A2A ha acquisito partecipazioni in 3New&Partners, Daunia Calvello e Daunia Serracapriola, società che detengono un portafoglio di parchi eolici in Italia con una potenza complessiva di 335 MW (195 MW pro quota rispetto alla partecipazione acquisita in tale portafoglio), a fronte di un Equity Value di 265(1) milioni di euro. Inoltre, A2A ha acquisito un ulteriore portafoglio, 4New, composto da impianti eolici e fotovoltaici per complessivi 157 MW, di cui 117 MW localizzati in Italia ed i restanti 40 MW in Spagna, per un Equity Value di 187(2) milioni di euro.

Gli impianti eolici oggetto dell’acquisizione si trovano in Sardegna, Puglia, Campania e nellaregione spagnola della Catalogna, mentre quelli fotovoltaici sono situati in Puglia, Lazio e nella regione spagnola dell’Andalusia

