Accoglienza profughi ucraini a Milano, Sala: "Allerta strutture e scuola"

"Ad oggi la gestione dei profughi in arrivo dall'Ucraina che siamo riusciti a mettere in campo e' tale da garantire a tutti coloro che arrivano un sostegno, che non sara' mai ottimale ma e' piu' che dignitoso. Il mio messaggio e' che ad oggi ce la facciamo e con vari aiuti possiamo garantire di farcela ma nessuno di noi sa quale sara' la dimensione di questa migrazione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando dell'accoglienza dei profughi ucraini in citta' nel corso dell'evento inaugurale della Civil Week, promossa da Buone Notizie del Corriere della Sera, nella giornata di giovedì 5 maggio.

Accoglienza profughi dall'Ucraina, Sala: "Problemi con scuole e strutture per l'ospitalità"

In prospettiva "i problemi sono due: avere strutture per l'ospitalita' e la scuola. Penso che il secondo problema grande, dopo l'ospitalita', sia la scuola perche' ci si va ad inserire in una situazione in cui le scuole milanesi sono gia' piene e ci si confronta con problemi concreti, come ad esempio quanti bambini ucraini mettere per classe - ha concluso -. Aspetti che stiamo affrontando in funzione del prossimo anno scolastico".

