Accoltella la ex a Giussano, l'avvocato: "Avevano una relazione tossica"

"Said Cherrah mi ha detto che stava ancora insieme alla ragazza e che si erano dati appuntamento dove poi lui l'ha accoltellata". L'avvocato Roberto Grittini riferisce all'AGI la versione del suo assistito fermato ieri e portato in carcere dai carabinieri dopo che, in permesso dai domiciliari per una visita medica, aveva ferito alla schiena la giovane donna di 24 anni nel parcheggio di un centro commerciale a Giussano, in Brianza.

Un anno fa l'aggressione con l'acido muriatico

Cherrah era agli arresti a casa sua, nel Pavese, perche' l'aveva aggredita un anno fa lanciandole addosso dell'acido muriatico. "Quello che e' certo e' che quella tra i due era una relazione tossica e patologica e lui, che aveva un divieto di avvicinamento, non doveva vederla e non doveva andare a Giussano" sottolinea il difensore in attesa dell'interrogatorio di garanzia. A chiedere l'intervento dei soccorsi era stata la ragazza, che ha riportato lesioni guaribili in 21 giorni, spiegando che il suo ex l'aveva accoltellata. L'aggressione con l'acido muriatico era avvenuta a Erba per strada e la vittima aveva scongiurato gravi conseguenze grazie all'aiuto dei passanti. Per questa vicenda e' a processo a Como con le accuse di stalking e lesioni.

