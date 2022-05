Acqua nel brick, la rivincita di Sala: "La usano anche all'Onu..."

Qualche settimana fa l'Amministrazione milanese ed il sindaco Giuseppe Sala erano stati criticati dall'opposizione - ma anche dai Verdi - per l'operazione di MM che sta distribuendo acqua pubblica in brick nelle scuole e attraverso altri canali. Una scelta considerata "poco ecologica". Da New York il primo cittadino si prende la sua rivincita con un post su Instagram in cui pubblica la foto di un brick d'acqua con la scritta 'BOXES WATER IS BETTER': "Evidentemente non esiste solo il box con l’Acqua del Sindaco. Anche all’ONU non sono riusciti a farne a meno!! E’ completamente riciclabile, come del resto il nostro, ma se qualcuno vuole fare polemica anche su questo, qui mi dicono che sarebbero felicissimi per la visibilità a zero costo", conclude nel post da New York dove sta partecipando all'International Migration Review Forum che si tiene alle Nazioni Unite.

Leggi anche: