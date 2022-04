Aeroporto di Milano Malpensa: due aerei si toccano in pista

Aeroporto di Milano Malpensa: due aerei si sono toccati sulla pista nella mattinata di lunedì 4 aprile. Come riporta Milano Today, si tratta di un Airbus A330 appena atterrato da New York e di un A320 easyJet pronto a partire per Tel Aviv. L'urto tra i due velivoli è stato lieve e non si registrano feriti: solo lievi danni. Il volo per Tel Aviv è stato riprogrammato con due ore di ritardo

