Agenti patogeni nell'aria, JRC inserisce E4shield tra le tecnologie innovative

Agenti patogeni nell'aria, E4shield inserita dal JRC tra le tecnologie innovative

E4shield, la tecnologia ideata, sviluppata e brevettata da ELT Group che utilizza le onde elettromagnetiche per l’inattivazione dei virus respiratori presenti nell’aria, è stata inclusa e valutata positivamente nello studio prospettico tecnologico JRC – HERA. Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea fornisce un supporto scientifico all'Unione Europea nella definizione di future linee guida/regole con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, ad esempio sostenendo lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie innovative. Nello specifico, il report “Suppressing indoor Pathogen trasmission: A Technology Foresign study” include e4shield tra le tecnologie innovative che devono essere considerate nel futuro dell’EU per garantire un incremento della qualità dell’aria negli ambienti indoor.

Le vie aree: una delle modalità più comuni di trasmissione dei virus respiratori

Anche secondo questo studio, infatti, la via aerea è considerata una delle modalità più comuni di trasmissione dei virus respiratori. Questo aspetto è particolarmente rilevante negli ambienti chiusi, dove si verifica la maggior parte delle infezioni respiratorie. Controllare la trasmissione dei patogeni trasportati dall’aria è divenuta una sfida importante per la sanità pubblica per prevenire la diffusione delle malattie infettive, garantendo la sicurezza e la salute degli individui e delle comunità. Per poter far fronte a questa sfida sono stati identificati due gruppi di tecnologie: per il rilevamento dei patogeni nell’aria; per la decontaminazione di aria e superfici

A questo studio hanno partecipato esperti proveniente da diversi settori, dalle università alle organizzazioni di ricerca e tecnologia, ma anche aziende private, associazioni imprenditoriali, al fine di avere così una prospettiva multi-stakeholder sul possibile sviluppo futuro delle soluzioni innovative.

La tecnologia e4shield viene attualmente utilizzata dai device distribuiti dalla società e4life a livello mondiale. Obiettivo di e4life, newco nata dalla joint venture tra ELT Group e Lendlease, è di ampliare l’applicazione della tecnologia e4shield ad altri virus respiratori (siano essi umani o animali) e di traguardare l’ambizioso obiettivo di poter risultare efficace anche nei confronti di altri microorganismi (es. Batteri).

La tecnologia E-Shield

I device e4life sono dispositivi completamente Made in Italy. Sfruttano la fenomenologia SRET (Structure Resonant Energy Transfer) in grado di inattivare i virus respiratori in aerosol per i quali è programmata grazie all’azione delle onde elettromagnetiche ad una frequenza efficace sugli agenti patogeni ma innocua per l’uomo. La tecnologia è stata pensata inizialmente come soluzione Anti-SARS-CoV-2 ma la valenza universale del principio fisico della risonanza su cui si basa ne ha permesso l’estensione a nuovi virus respiratori (eg. influenza stagionale) con analoga efficacia, prossima al 90%, nelle campagne di test effettuati. La tecnologia è certificata CE e SAR.

La tecnologia e4shield prende forma nei dispositivi e4you, pensati per la protezione individuale, ed e4ambient, ideati per la protezione degli ambienti fino a 50 mq. I due dispositivi sono i primi e gli unici al mondo in grado di sanificare gli ambienti tramite l’utilizzo delle onde elettromagnetiche, innocue per l’uomo. Ad occuparsi della commercializzazione è e4life.