Angelica Montini 'braccata' da Striscia: Tapiro d’Oro per la presunta amante di Fedez

A pochi giorni dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha parlato della presunta relazione tra Angelica Montini e Fedez durante il matrimonio del rapper con Chiara Ferragni, Valerio Staffelli è riuscito a intercettare la stilista milanese per consegnarle il celebre Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia.

La notizia è stata diffusa nel pomeriggio dal programma di Antonio Ricci, che ha pubblicato un comunicato e alcune immagini sui social. Nel breve video condiviso online, si vede Montini visibilmente infastidita mentre cerca di evitare le telecamere, mentre Staffelli tenta di consegnarle il premio. Il servizio completo, che si preannuncia piuttosto movimentato, andrà in onda nella prossima puntata di Striscia.

Angelica Montini medita di lasciare l'Italia per sfuggire alla tempesta mediatica

Intanto, secondo quanto riportato da Dillingernews.it, testata legata a Fabrizio Corona, Montini avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare temporaneamente l’Italia per sfuggire alla tempesta mediatica. Lo stesso sito ha rivelato un ulteriore dettaglio sulla sua vita privata, sostenendo che in passato la stilista avrebbe avuto una relazione con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO