Un arsenale in casa e droga in auto: arrestato a Milano esponente dei clan

La Polizia ha arrestato ieri sera Giovanni Abilone, 44 anni, accusato di detenere un vero e proprio arsenale nella sua abitazione a Taino, in provincia di Varese. Secondo le indagini della maxi inchiesta "Hydra" condotta dalla Dda di Milano e dai carabinieri del Nucleo investigativo, Abilone sarebbe collegato al "mandamento di Castelvetrano" di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso morto nel 2023, e coinvolto nell'alleanza tra Cosa Nostra, camorra e 'ndrangheta.

Arsenale in casa e droga in auto

Nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto almeno quattro pistole, tra cui una mitragliatrice, una carabina, due fucili, due silenziatori e 1.330 cartucce di diverso calibro. Durante l'arresto, avvenuto in flagranza a Milano, sono stati trovati anche 37 grammi di cocaina e una pistola revolver con munizioni nascosti nell'auto di Abilone.

L'inchiesta "Hydra" e gli sviluppi giudiziari

L'arresto si inserisce nell'ambito dell'operazione "Hydra", un'indagine che ha portato alla luce l'esistenza di un presunto "sistema mafioso lombardo". Nell'ottobre 2023, il gip aveva respinto la maggior parte delle richieste della Dda milanese, accogliendone solo 11 su 153, e bocciato l'accusa di associazione mafiosa come "consorzio" tra le tre mafie, definito dai pm Alessandra Cerreti e Marcello Villa. Tuttavia, il Tribunale del Riesame ha successivamente accolto il ricorso della Procura, ordinando la custodia cautelare per circa 40 indagati.

Gli arresti proseguono

In questi giorni, la Cassazione sta confermando la linea della Procura e del Riesame, respingendo i ricorsi delle difese. Gli arresti per associazione mafiosa, eseguiti dai carabinieri, continueranno fino a metà febbraio, in concomitanza con le udienze in corso. La pm Roberta Amadeo ha richiesto la convalida dell’arresto di Abilone e la custodia cautelare in carcere.

