Ascolta musica sul bordo dei binari, 34enne investito da un treno

Stava ascoltando la musica con le cuffiette e non avrebbe sentito arrivare il treno. Così un 34enne, seduto sul bordo dei binari, è stato investito da un treno a Lambrate E' accaduto verso 12.20 di sabato 28 maggio in piazza Bottini, dove sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia ferroviaria.

Non in pericolo di vita ma pesanti traumi e fratture alle gambe

Il 34enne si è per fortuna salvato: una volta accortosi del treno, anche sospinto dagli annunci degli altri viaggiatori, sarebbe riuscito a spostarsi. Non è riuscito, però, a evitare pesanti traumi e fratture alle gambe, ma al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Indagini della Polfer, treno in ritardo di un'ora

Dopo essere stato stabilizzato, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. La polizia ferroviaria si sta occupando di capire come mai il 34enne si ritrovasse seduto a bordo dei binari. Il treno Intercity 665 Milano-La Spezia che ha poi viaggiato con un'ora di ritardo.

