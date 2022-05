Assolombarda: "Servono riforme su lavoro, energia e infrastrutture"

"Nel Pnrr vanno riadattati obiettivi, scadenze e risorse perché nella sua impostazione attuale non considera gli effetti dell'emergenza energetica e delle materie prime che stiamo vivendo a seguito della guerra". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, nel suo intervento all'assemblea generale 2022 dell'associazione a Mind, nell'ex area Expo a Milano.

Alessandro Spada: "Abbiamo il dovere di pensare ai giovani"

Con l'avvento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come classe dirigente del Paese, adesso abbiamo il dovere di pensare, responsabilmente, a quei 5,8 milioni di giovani italiani che oggi hanno tra i 15 e i 24 anni e che nel 2058 avranno tra i 51 e i 60: saranno loro a ripagare i debiti che abbiamo contratto per questo sforzo straordinario. Di questi giovani, ben un milione si trova in Lombardia e 466.000 tra Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia", ha sottolineato.

Spada: "Sull'energia la politica è caduta ostaggio dei comitati del No"

La crisi in Ucraina ha fatto esplodere un problema che in realta' esisteva da tempo: in Italia e' sempre mancata una politica energetica". Lo ha affermato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, in occasione dell'assemblea generale organizzata oggi al Mind di Milano". "Eravamo avanguardia - ha ricordato Spada - oggi invece ci troviamo in balia delle scelte di regimi autocratici come quello di Mosca. Le cause sono note: gli interessi di breve termine hanno prevalso sullo sguardo di lungo periodo; la politica si è ridotta a puro consenso ed è caduta ostaggio dei comitati del "No", lasciando campo libero a una burocrazia che sembra costruita con il solo scopo di frenare ogni spinta", ha proseguito sottolineando che "e' dimostrato che l'Italia riesce a concludere le opere necessarie quando la politica vuole raggiungere il risultato: penso al gasdotto Tap, per esempio". "E dunque ora che essa torni a compiere quelle scelte strategiche che le competono e ad assumersi pienamente le responsabilita'. Ascoltando tutti, certamente, ma senza paralizzarsi di fronte ai vari 'no nucleare', `no rigassificatori', `no termovalorizzatori'. Cosi non si va da nessuna parte", ha rimarcato Spada.



"Problema energia tocca particolarmente la Lombardia"

"Tengo a sottolineare che il problema dell'energia tocca, in modo particolare, la Lombardia. Consumiamo oltre il 25 per cento dell'energia elettrica nazionale e circa il 20 per cento del gas naturale. Qui, del resto, c'e' il cuore dell'industria italiana e ci sono, inevitabilmente, i maggiori consumi di energia. La nostra regione, in virtu' di questo profilo economico, ha esigenze specifiche. Eppure, oggi, il prezzo unico e' quasi cinque volte quello di inizio 2020. Da qui a luglio e', cosi', a rischio la produzione di un'impresa del territorio su quattro ed entro un anno la produzione di piu' della meta' delle aziende".

