Atm: limite del 50% inadeguato. Fascia del mattino quasi satura senza studenti

"La domanda di trasporto pubblico degli studenti, che vale meno del 10 per cento della domanda totale del pendolarismo, si va ad inserire in una fascia oraria che già adesso rischia di arrivare a saturazione, senza che le scuole siano aperte". Lo ha detto il direttore generale di Atm Arrigo Giana, questo pomeriggio intervenendo nel corso della commissione consiliare online per fare il punto sul Patto-Milano per la scuola. "Quindi l'importante è abbassare il numero di persone che utilizzano i mezzi pubblici dalle 7 alle 9, per mantenere la capacità residua necessaria per garantire il trasporto degli studenti. Il limite del 50 per cento, quale oggi siamo soggetti, è totalmente inadeguato a gestire una situazione di normalità di traffico, ovviamente siamo in una situazione straordinaria, ma è un limite molto stringente che rischiamo di raggiungere anche senza gli studenti. Dobbiamo mantenere il rigore il più possibile. Oggi la fascia oraria mattutina, in particolare quella dalle 8 alle 9, ha comunque livelli di saturazione alti: se l'occupazione media della giornata è complessivamente tra il 35 e il 40 per cento, in quella fascia oraria arriviamo a un 75 per cento del 50 per cento come gap. Quindi questo vuol dire che dobbiamo garantire quello spazio residuo per gli studenti e non altri soggetti che usano quella fascia", ha proseguito Giana, precisando che la capienza del 50 per cento "vuol dire tre persone al metro quadro: non significa che il mezzo è vuoto. Non aspettiamoci quindi mezzi vuoti. Lo riporta l'agenzia MiaNews.