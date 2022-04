Aurora Ramazzotti "libera il capezzolo" su Instagram. FOTO

Aurora Ramazzotti "libera il capezzolo" su Instagram

Aurora Ramazzotti ha lanciato su Instagram la sua nuova campagna social "Libera il capezzolo": “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”.

“Sono una cosa naturale” ha aggiunto la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nelle Stories, mostrando esempi di capezzoli dal regno animale, con foto di mucche, gatti, gorilla e infine del suo compagno Goffredo Cerza, che si è prestato all'ironico gioco social.

L'origine della polemica sul capezzolo di Aurora Ramazzotti

Il motivo di tutto questo? Una precedente immagine di lei a pranzo a Milano con un amico in cui Aurora metteva in mostra le sue forme, una foto che per via del dettaglio inaspettato e probabilmente casuale aveva innescato le immancabili "polemiche" social.

