Baby Gang: giudici di Milano respingono la richiesta di sorveglianza speciale

Baby Gang: i giudici di Milano respingono la richiesta di sorveglianza speciale

I giudici del tribunale di Milano respingono la richiesta della questura di Sondrio: il rapper Baby Gang non necessita di sorveglianza speciale. Il 20enne era stato arrestato per rapina ma era poi stato scarcerato a febbraio per "lacunosità e debolezza" delle indagini. Ma per lui la questura di Sondrio aveva chiesto due anni di sorveglianza speciale, avendo il giovane già ricevuto in passato un Daspo dopo una rissa davanti all'Old Fashion di Milano. Secondo la questura di Sondrio, come riporta Milano Today, il rapper avrebbe utilizzato la sua influenza sui suoi follower sui social per "promuovere in zone aperte al pubblico delle riunioni non autorizzate che sono sfociate in scontri con le forze dell'ordine, creando in tal modo situazioni di serio pericolo". Ma i giudici milanesi hanno respinto l'istanza.

