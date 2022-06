Ballottaggi in Lombardia: riflettori su Monza, Sesto e Como

Ballottaggi in Lombardia: domenica 26 giugno si torna a votare dalle 7 alle 23 per eleggere il sindaco nei Comuni sopra i 15mila abitanti in cui la partita non si è risolta due settimane fa. I riflettori sono accesi in particolare su Monza, Como e Sesto San Giovanni. Nel Milanese si vota anche ad Abbiategrasso, Cernusco sul Naviglio, Magenta, Melzo, San Donato Milanese. Ed ancora, in Lombardia, a Cassano Magnago, Cesano Maderno, Darfo Boario Terme e Crema.

Sesto: Di Stefano (centrodestra) parte avanti a Foggetta

A Sesto San Giovanni il sindaco in carico Roberto Di Stefano, sostenuto dal centrodestra, parte in vantaggio di circa 3mila voti su Michele Foggetta, candidato del centrosinistra. Che però ha chiuso un accordo con il civico Paolo Vino, che al primo turno aveva incassato 1.800 voti. Massimiliano Rosignoli, candidato di Italia Viva e Azione che al primo turno si è fermato a 2,8% ha deciso invece di non dare indicazioni di voto per il secondo turno.

Como: Minghetti (centrosinistra) vede la vittoria

A Como la candidata di centrosinistra Barbara Minghetti ha ottenuto al primo turno il 39,4%. Si confronta con il civico Alessandro Rapinese (27,3% al primo turno), che è riuscito ad escludere dal ballottaggio il candidato del centrodestra Giordano Molteni, esponente di Fratelli d'Italia. E proprio il partito di Giorgia Meloni ha deciso di non sostenere al secondo turno Rapinese, diversamente dalla Lega.

Monza: Allevi (centrodestra) avanti ma teme il weekend estivo

A Monza il sindaco in carico del centrodestra, Dario Allevi, ha ottenuto al primo turno il 47,1% dei voti ed è poi riuscito a chiudere l'accordo con il civico Paolo Piffer, 5,8% al primo turno. Per il candidato del centrosinistra Paolo Pillotto, 40,1% al primo turno, difficile la rimonta. Ma, come ha sottolineato lo stesso Allevi, "Con questo caldo, il vero problema sarà riportare i cittadini al voto di domenica 26 giugno".

Ballottaggi, l'appello di Fontana: "L'astensionismo è un problema per la democrazia"

"L'astensionismo preoccupa la democrazia. E questo il problema. Io credo che il maggior numero di cittadini debba sentire il dovere morale di andare a votare, perché se vogliamo conservare la democrazia dobbiamo conservare la partecipazione al voto". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'iniziativa 'Adotta una statua'. Un appello, quello di recarsi alla urne, che il presidente della Lombardia rivolge a tutti, anche ai cittadini dei Comuni, come Como, dove il candidato di centrodestra non ha raggiunto iI ballottaggio. "Io parlo in assoluto, non faccio un discorso di parte, perché la democrazia è di tutti, di chi è di destra, di centro e di sinistra. Io credo nella democrazia e credo che il voto sia la massima rappresentazione. Non sottovalutiamolo. Lo dico a tutti, anche a quelli che votano contro la Lega", ha detto Fontana.