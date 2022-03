Bergamo, due militanti di CasaPound pestano un senegalese in strada

Bergamo: due militanti di CasaPound hanno picchiato in strada un senegalese, lasciandolo sanguinante sul marciapiede. I fatti, come riporta Repubblica, sono avvenuti nella serata di venerdì 25 marzo in via Silvio Spaventa, davanti a La Cannoniera, pub ma anche sede locale di CasaPound.

Bergamo, senegalese picchiato: la condanna di Anpi

A denunciare i fatti l'Anpi provinciale di Bergamo che "esprime la più netta e profonda condanna del grave atto di violenza perpetrato dai fascisti del circolo 'La Cannoniera' di CasaPound di Bergamo - come recita la nota firmata dal presidente provinciale Mauro Magistrati - Da tempo chiediamo che le organizzazioni che si richiamano al fascismo vengano sciolte e le loro sedi chiuse: le leggi Scelba e Mancino devono essere finalmente applicate".

