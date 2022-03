Russia, Turchia attira gli oligarchi: "Qui potrete continuare a fare affari"

Da Agi.it di Gaia Vendettuoli

L'invito del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu

Gli oligarchi russi sono i benvenuti in Turchia e possono continuare a fare affari nel Paese, purché rispettino la legge turca e il diritto internazionale. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "Non partecipiamo alle sanzioni. Applichiamo solo quelle decise dalle Nazioni Unite. I cittadini russi possono assolutamente visitare il nostro Paese", ha detto Cavusoglu rispondendo a margine del Forum di Doha, in Qatar, a una domanda su un megayacht di proprietà del miliardario russo Roman Abramovich, che questa settimana ha attraccato nel sud-ovest della Turchia.

La Turchia, membro della Nato che ha stretti legami con Russia e Ucraina, non ha aderito alle sanzioni occidentali contro Mosca imposte dopo l'invasione dell'Ucraina, che prendono di mira anche le ricchezze degli oligarchi russi, tra cui Abramovich, e dei parenti del presidente Putin. "Se intendi che gli oligarchi possano continuare a fare affari in Turchia, valuteremo se si tratta di affari che sono conformi alla legge e al diritto internazionale", ha aggiunto il ministro.

